Et ei tekiks kiusamist ja konflikte: koertetreener jagab nippe, kuidas vältida vigu kutsika sotsialiseerimisel

Koertel tuleb lasta rahulikult omavahel tutvuda Foto: Rauno Volmar

Miks mõned koerad reageerivad teiste koerte peale nii emotsionaalselt? Enamasti on selle probleemi tekkepõhjuseks ebameeldivad kogemused teiste koertega. Paljud koeraomanikud juba õnneks teavad, et sotsialiseerimine on enesekindla koera kasvatamise põhiline alustala. Ometi tekivad eelnimetatud probleemid täiesti tahtmatult ja jätavad seega õnnetu koeraomaniku suurde segadusse. Mis ometi juhtus? Mis läks valesti? Kogenud koertetreener selgitab.