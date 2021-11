VIDEO | Talveuneaeg: hoiukodu tõi siilidele sügise tuppa

Siilid ei pea talveund magama, nende hiberneerumine on kohastumus külma ja söögivaese perioodi üle elamiseks. Siilipusa hoiukodu kasutab seda väikeseks hingetõmbeks enne kevadet. Seepärast valmistaski hoiukodu eelmisel nädalavahetusel nende puurid toasügise saabumiseks ette. Nad said endale korralikud puidust pesamajad ja rohkelt pesamaterjali. Senist 16-17 kraadist temperatuuri hakati vaikselt alandama. Praeguses 10-12 kraadises ruumis (seda temperatuuri vaikselt alandatakse) on sehkendamist juba oluliselt vähem. Söögikausid on hommikuks veel kenasti tühjaks saanud, kuid öine kraapimine ja kolistamine on ära jäänud, sellele eelistatakse pesas peidus olemist.