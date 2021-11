LÕBUS VIDEO | Kes ja kus on Jaak? Vaata, kuidas Tallinna loomaaia ronk dialoogi peab

Tallinna loomaaia ronk Foto: Toomas Eelrand

Rongad on sedavõrd intelligentsed linnud, et neid peetakse vaimsete võimete poolest võrdseiks isegi šimpansite ja delfiinidega. Ka on nad andekad inimeste häälitsusi matkima. Vaata, kuidas saab sellega hakkama Tallinna loomaaias elav ronk.