Karuteene või vargus? Naine viis Koplist minema võõrale omanikule kuulunud mesilased

"Hommikul avastasin, et kodus juures olevad mesilastarud on kadunud. Kuna mesinikel on Facebookis väga aktiivne kasutajaskond, siis sai postitus sinna pandud," räägib Marko.

Postitus leviski kulutulena ja selle põhjal selgus, et möödunud nädalal olid venekeelsed prouad tarudest mööda jalutanud ning täheldanud, et suure tuulega on ühel tarudest katus pealt ära lennanud. Naised omakorda otsisid omanikku venekeelsetest sotsiaalmeediagruppidest, kuid sinna ei osanud vaadata mesilaste tegelik omanik. "Keegi oli selle postituse peale otsustanud mesilastarud mesilastega enda "hoolde" võtta ehk siis piltlikult öeldes varastanud. Ma usun, et algatus oli heatahtlik, aga välja kukkus mitte just kõige eetilisemalt," tunnistab Marko.

Eile saigi ta kõne vene keelt rääkinud naisterahvalt, kes kinnitas, et mesilased on tema juures, kuna ta uskus neid näljased ja hoolitsemata olevat. "Selles ma sügavalt kahtlen, kuna peale sügisest meevõttu sai neid kohe söödetud," lausub Olustveres mesindust õppinud peremees, kelle väitel oli tiivulistega kõik korras. "Jah, ma oleksin võinud tõesti katuseid kontrollimas käia, aga eks nii võib ka juhtuda. Omalt poolt andsin naisele võimaluse oma tegu heastada, tuues mesilased koos tarudega tagasi. Vastasel juhul annan asja politseisse, kuna tegemist on vargusega. Ta omalt poolt ütles, et kahjuks enne laupäeva ei saa seda teha, kuna nad elavad kaugemal," selgitab Marko. "Ta lubas tarud tagasi tuua. Ma siiski usun inimeste headusse."