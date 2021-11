Ära kodusta, kui tingimusi tagada ei suuda: eksootiline lemmikloom vajab talle omast keskkonda

Olenemata sellest, kas tegemist on küüliku, linnu, tšintšilja, tuhkru, iguaani või mõne muu lemmikloomaga, võib toitumine määrata, kui terve nad on ja mõnel juhul ka eluea. Paljudel väikeimetajatel ja närilistel on spetsiifilised nõuded toiduks. Näiteks vajavad küülikud ja merisead piiramatult heina, kuna neil on seedetrakti normaalseks talitluseks vaja palju kiudaineid. Samuti vajavad nad värskeid köögi- ja puuvilju piiratud koguses. Linde on mõnikord isegi raskem korralikult toita. Seda täpset toitumist, mis lindudel looduses on, on peaaegu võimatu jäljendada. Praegu on lindude jaoks turul mitmeid söötasid, kuid olulised on ka värskete puu- ja köögiviljade tarbimine. Seemnetel põhinev toit näib olevat kõige levinum lindudele pakutav toit, kuid see on üks kõige vähem tasakaalustatud toitumine. Üldiselt puuduvad seemnetes vajalikud vitamiinid ja mineraalid.

Roomajatel on samuti väga spetsiifilised toitumisvajadused. Mõned roomajad on taimtoidulised, liha- või kõigesööjad ning putuktoidulised. Taimtoiduliste roomajate toitmisel tuleb olla ettevaatlik, kuna kokkupuude loomsete valkudega (koera- või kassitoidus) võib see kahjustada nende neere.