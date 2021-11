3 nippi, kuidas aidata metsikul kassil inimesega harjuda

On mitmeid nippe, kuidas aidata kassil muutuda julgemaks ja näidata, et inimene on okei. Oleme palju pidanud peale üht ööpäeva või üht nädalat kassi tagasi võtma, sest hoiukodu kardab, et ei saa hakkama või katkeb närv - kass ei tulegi sülle. See on kohutavalt kurnav kassile ja suur töö meie vabatahtlikele.

Veelgi enam: kass vajab aega ja aega võib minna mitu nädalat, mitu kuud. Selleks peab hoiukodu oma vaimu valmis panema ja olema ka uudishimulik, kuidas kõige paremini kassi aidata. Pikaaegne kasside hoiukodu perenaine Katrin, kes just aitas kassil nimega Rüblik oma kestast välja tulla (vaata videot), annab oma soovitused.

1. Anna kassile üks kindel ruum, kus inimesed pidevalt liiguvad ja tema saab ruumiga kiirelt tuttavaks. Selline ruum tekitab turvatunde. Ruumi puhul on oluline, et seal ei tohi olla kohta, kuhu kass saab nii peitu pugeda, et teda on raske kätte saada (voodi alla, riiuli taha, külmkapi taha). Siis ta istubki seal, aga järgmine samm on ju see, et hakatakse ka puudutusega harjutama ja selleks peab olema võimalus teda lihtsalt kätte saada.

2. Suhtle hästi palju kordi päevas, natukese kaupa - kass harjub hääle ja liikumisega. Selleks on oluline eeldus, et kass näeb sind. Iga väike pöördumine kassi poole, mis on malbe, toetav ja rahulik aitab tal harjuda mõttega, et inimese poolt tulev suhtlus on positiivne. Alguses võib ta sinu möödudes võpatada või end rohkem vastu seina suruda, kuid tasapisi, kui sa ei suru ennast talle peale, harjub, et ta võib mitte ära joosta, et keegi ei võta tema mugavat kohta ära ja tal on turvaline.