Tahad naabriks erinevat liiki tiivulisi: vaata, kuidas linde talvel kõige paremini toita

Lindude, eelkõige väikeste värvuliste lisatoitmine on üle maailma väga levinud. Seda soovitavad mitmed tuntud ja usaldusväärsed linnuühingud nagu näiteks Suurbritannia BTO (The British Trust for Ornithology) ja RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) ning Cornelli ornitoloogialabor USA-s. Räägitakse isegi lindude aastaringsest toitmisest, kuna see annab võimaluse ka teiste looduskaitseliste sõnumite levitamiseks.

Siiski peab pidama meeles, et kuna linnutoiduäris liigub rohkelt raha, on sellega seotud ettevõtted huvitatud lisatoitmise puhul eelkõige selle kasulikkuse kuvandi propageerimisest. Kuigi lindude toitmise kohta leiab juhiseid nii internetist kui ka ajakirjadest ja -lehtedest, on need sageli üsna erinevad ja teineteisele vasturääkivadki. Alljärgnevalt annab Linnuvaatleja nõu, kuidas talvise lisatoitmise abil linde kõige paremini aidata.

Et oma aias võimalikult paljusid erinevaid linnuliike näha, peab toidumajas pakutav toit olema mitmekesine. Kõige tavalisem talvine lisatoit on väikestele värvulistele pekk ning päevalilleseemned, kuid hästi sobivad ka näiteks rasv, maapähklid, kaerahelbed, hirss. Katsetada võib erinevat sorti toiduga, mis aga peab kindlasti olema maitsestamata - vürtsikas ja soolane toit (ka leib) ei sobi lindudele üldse. Lindudele ei soovitata pakkuda ka vett sisaldavat toitu, sest läbikülmununa ei ole see lindudele kättesaadav ning, vastupidi, soojaga rikneb kiiresti. Samuti ei tohi lindudele pakkuda riknenud toitu, vaid tuleb jälgida, et väljapandu püsiks värskena. Lindude väljeheidetega segunedes või vihmaga märjaks saades rikneb toit kiiresti, seepärast tuleb toidumaja kindlasti korrapäraselt puhastada.

Toidumaja üles seades või rasvapalle riputades peab arvestama lindude turvalisusega - toitu madalale või maha pannes võivad näiteks kassid suureks ohuks olla. Keset lagedat välja on aga näiteks raudkullidel hõlbus toituvaid linde püüda, seetõttu võiks toitmiskoha läheduses olla põõsaid, kuhu linnud ohu korral saaksid varju minna.