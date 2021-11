HARULDANE VIDEO | Nagu mutionu pidu! Vaata, millega tegelevad mägrad ja nende külalised mägralinnakus

Mägrad ei ilmuta end inimesele teatavasti just meelsasti. Fotograafi sõnul on vaatlusaluses mägralinnakus 8 urgu.

Uruavade arvu järgi võib oletada, kui pika aja jooksul linnak on loomade poolt kasutusel olnud.

Mägralinnakute rajamiseks sobilikke paiku annab loomadel otsida. Urukäike ei saa kaevata seal, kus pinnas on varisemisohtlik ja elukorraldust ei tohi häirida ei põhja- ega pinnavesi. Oluline on, et ümbritseval maastikul leiduks piisavalt toitu linnaku asukatele.