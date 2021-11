VIDEOINTERVJUU | Sabalõikamistangide asemele mänguasjad: Eesti loomakaitsjad võitlevad põrsaste sandistamise vastu

MTÜ Nähtamatud Loomad algatas täna kampaania "Siga on sabaga", mille eesmärgiks on lõpetada sigade julm kohtlemine suurtööstustes. Sead kipuvad liigikaaslaste sabade ja kõrvade kallale seetõttu, et uudishimulikele loomadele pole tagatud vajalikku tegevust, näiteks tuhnimist võimaldavat pinnast ja põnevaid mänguasju. Seakasvatajad näevad lahendust selles, et pärast sündi eemaldatakse põrsastelt sabad. Protseduuri tehakse ilma tuimestuseta.

Täna tuule tiibadesse saanud kampaania eesmärgiks on kasvatada tarbijates teadlikkust tööstusliku loomakasvatuse telgitagustest ja kutsuda üles eelistama kõrgema heaoluga kasvatatud loomade tooteid. Lisaks veendakse ja koostatakse õppematerjale seakasvatajatele, et aidata üle minna loomade parematele elutingimustele, millega ei kaasneks vajadust põrsaste sabade lõikamise järele.

Euroopa Liidus on sigade sabade lõikamine keelatud. Eesti tööstuslikus seakasvatuses on see aga levinud praktika, sest ruumikitsikusest ja stressist hakkavad sead sulus üksteise sabu närima, põhjustades vigastusi ja haavu. Lahenduseks oleks suurendada loomade heaolu, vähendada ruumikitsikust ja anda sigadele tegevust, et nende stressi vähendada.

“Koostöös tarbijate ja seakasvatajatega tahame Eestis liikuda kõrgema heaoluga ja vähem tööstusliku seakasvatuse poole, kus loomade heaolu on tagatud ja loomadel on piisavalt liikumisruumi ja tegevusvõimalusi. Need ajad on möödas, kus tööstusfarmide ruumikitsikuses loomade pidamine tähelepanuta jääb – sead on tundevõimelised ja targad loomad ja nende elutingimused vajavad kiirelt parandamist,” kommenteeris Nähtamatute Loomade kampaaniajuht Mirjam Pullerits.

Kampaanias tehakse koostööd Põllumajandus- ja Toiduametiga, kes teeb kontrollvisiite seafarmidesse ning on rõhutanud sabade lõikamise lõpetamise olulisust ja sigadele paremate elutingimuste tagamist. Lisaks kutsub organisatsioon allkirjastama petitsiooni, et näidata toetust sabade ebaseadusliku lõikamise lõpetamise toetuseks. Allkirja saab anda siin: