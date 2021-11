Paljudest neljajalgsetest saavad vaid toidujäätmed: otsustame, kas armastame loomi või lemmikloomi?

Sealsamas tunduvad nii paljud loomad peaaegu lemmikloomad, aga päriselt ei ole ka. Sead, lehmad, kanad, jälle küülikud... Nende eludel on tihti hoopis teine põhjus - neid kasvatatakse söögiks, neid toodetakse. Kui öelda, et kedagi toodetakse, läheb osal inimestel häirekell tööle, sest elusolendeid toota ei peaks olema eetiline, sellist väljendusviisi justkui ei peaks olema meie keeles võimalik kasutadagi.

Kalad - olen palju kuulnud väljendit "meie kalavarud". Kuidas me teisi liike oma varuna mõtestada saame? Kas elame ühiskonnas, kus see ON eetiline küsimus või on jätkuvalt mitteküsimus. Kasutame keeles palju mõisteid, mille mõjul oleme elava omastanud ehk enda omaks ja enda kasutada võtnud. Olles sealsamas osa keskkonnast, osa loodusest, osa elurikkusest, oleme iseendid sellest kõigest konkreetselt välja tõstnud ning vahetame kogu planeedil leiduvat järjekindlalt rahaks, peatumata millegi ees. Sinna kuuluvad ka loomad, keda inimene kasutab pea kõigeks ja vahetab rahaks.

Rõhutan, et siinkohal ei ole küsimus enam ammu inimese enda ellujäämises. Või siis just hakkab olema, aga teise nurga alt. See, et kõik rahaks vahetame, on näiteks meie endi eksistentsi päris suure küsimärgi alla pannud. Kas on võimalik jõuda ühiskonnani, milles näeme iga looma elul sama suurt väärtust kui meie endi elul? Väärtustada mõtteviisi, milles mõistame, et loomadel on õigus liigiomaseks eluks ning ka surmaks ilma ebavajaliku ja inimesepoolse valu ja piinata? Osa inimesi võitleb igapäevaselt just sellise maailma eest.