Hullumeelsed lood varjupaikadest: merisead majoneesitünnis, madu käekotis ja roosa pulmatuvi

Roosa pulmatuvi Foto: Varjupaikade MTÜ

Meie töötajad ja vabatahtlikud teavad, et loomakaitsevaldkonnas töötades igav ei hakka ning kunagi ei või ette teada, mis järgmisel päeval varuks on. Nii oleme näinud merisigu nagu silgud pütis majoneesitünni topituna, äravisatud hiidtigusid ning aknast sisse lennanud roosat värvi tuvi. Täna tahamegi teieni tuua need kõige hullumeelsemaid lood, mida aastate jooksul näinud oleme.