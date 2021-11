Kurioosne vahejuhtum: kobras varastas Eesti loodusfotograafilt kaamera ja asus ise pilte klõpsima

"Iga päev tuli mõni udune pilt," ütles Martin. Selgus, et kohalik kobras tahtis veel ühe tammi ehitada ja haaras ka toomingatüüka järele, mille külge oli paigaldatud kaamera. Nali oli aga selles, et kaamera töötas ka risuhunnikus edasi ning kobras jäädvustas endale teadmata ümbruses toimuvat.

"See kaamera on seal aastaid juba, aga sinna jalutamine on natuke pikem käik ja kohe alguses ei saanud minna, kui hakkas uduseid pilte tulema," rääkis fotograaf. "On ka enne juhtunud, et kobras langetab puu, mille küljes kaamera, aga enne pole seda tammi sisse taritud."