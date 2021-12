KODULEIDJA | Habras kiisuemme Anett ajaks mänguasju taga omas kodus

Imetlusväärne on aga, et olenemata lapsevanemarollist ja hulkurielust, mida Anett kogenud on, leidub temas endiselt meeletult palju kassipojale omast mängurõõmu ja soovi kõigile kohe ligi karata, et nad tema siidiselt pehmet musta-valgekirjut kasukat silitaksid. Ta armastab mänguasju, olgu need pallid, suletutid, kommipaberid või teiste kasside vonklevad sabad, Anetti südames on suur mürakaru, kes ei jäta kunagi kasutamata juhust mängimiseks. Kassitoas pole mänguasja, mida Anett ei armastaks taga ajada, kui selleks ainult võimalus avaneb.