KODULEIDJA | Sügavsiniste silmadega majesteet Diora ilmutab vahel oma leebemat poolt

Diora on sügavsiniste silmadega kaunis siiamilaadne kass, kes on varjupaigas uus asukas. Keskkonna muutusi elab Diora üsna raskelt üle ja nii oli paar kuud tagasi varjupaika sattumine tema jaoks väga stressirohke kogemus. Varjupaiga töötajate suunas lasi Diora isegi küüned käiku.

Kuigi ajaga on see majesteetliku välimusega kass ka oma iseloomu leebemat poolt välja näitama hakanud, siis on Dioral endiselt kohanemisraskusi. See on loomulikult ka täiesti mõistetav, sest Dioral ei ole kunagi varem olnud päris enda sooja kodu ja pere ning sellest tulenevalt ei oska ta lihtsalt inimesi veel usaldada! Nimelt on Diora arvatavasti oma eelneva elu veetnud tänavakassina.