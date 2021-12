KODULEIDJA | Kutsikapõlve vaid pimeduses veetnud Wolfa õpib pai küsima

Wolfal on veel üks väga eriline viis, kuidas ta hoolimist ja tänulikkust välja näitab - nimelt närib ta väga õrnalt ning hellalt inimese kätt. Nii õrnalt, et seda võib kõige paremini võrrelda kõdi tegemisega. Oma nime kuuldes lendab ta nagu tuul inimese juurde ning teeb paar rõõmsat jooksuringi ümber inimese. Tasapisi tuleb koeral välja ka käskluse peale istumine. Kuna mänguasjadega mängimist pole Wolfale õpetatud, siis tema arust on kõige lahedam mäng ringiratast ning edasi-tagasi jooksmine. Nende jooksutiirude ajal tasub hoida Wolfal pilk peal, sest kohati on tal pidurdamisega probleeme,, mille tõttu võib ta täiesti kogemata inimesele jalgadesse joosta. Jalutuskäigud on Wolfa jaoks samuti veel veidi harjumatu tegevus, kuid ajaga on ta aru saanud, et iga vastutuleva inimese ning koera eest ei pea põgenema, sest neid on palju põnevam lihtsalt rahulikult vaadelda.