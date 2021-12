KODULEIDJA | Pühadeks koju! Delfi ja loomade varjupaigad aitavad omanikuta loomadel jõuludeks kodurahu leida

Juba mitmendat aastat korraldame Koduleidja projekti, mille eesmärgiks on pikalt oma kodu oodanud varjupaigaloomadele õnneliku tuleviku kindlustamine.

Igal jõulukuu päeval kuni pühadeni avaldame mõne looma loo ja iseloomustuse. Kui tunned enda tulevase sõbra ära, on aeg oma neljajalgsega tutvust teha ja ta varjupaigast koju tuua. Möödunud aastal viis Koduleidja uute omanikega kokku enam kui pooled kodu otsinud neljajalgsetest. Näiteks uje kass Silver, kellel siiani oli raske sõpru leida, silmitseb nüüd oma uusi valdusi kapi otsast ja teab juba, et kui perenaine koju tuleb, on lootus süüa saada. Turvaliselt tunnevad end ka koerad Bonnie ja Clyde, kes olid siiani lahutamatu tandemina tegutsenud ning saavad sama joont jätkata ka oma uues kodus. Möödunud aasta viimastel päevadel tuli oma inimene järele ka krutskeid täis Üle Linna Vinskile.