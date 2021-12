Selles saame kõik nõustuda, et kass on väga isepäine loom. Levib ka kuuldus, et kass ei vaja tegelikult omanikku ja inimene vajab pigem kassi kui vastupidi. Kas see vastab tõele? Haabersti Loomakliiniku veterinaararst ja kassi käitumisspetsialist Olga Sjatkovskaja vastab sellele ning nii mõnelegi teisele kassi käitumise müüdile.