Päikeseline, kuid valudes piinlev Pippi ootab kannatamatult mõnusat kassipõlve

Kui Pippi tänavalt päästeti, oli ta väiksem kui labakinnas. Kasukas elutses lai valik parasiite ja selgroog turritas sakris karvade vahelt. Kuid juba hoiukoju jõudes näitas ta oma päikeselist iseloomu. Ta nurrus lapsehäälega ja püüdis isegi natuke mängida. Tundus, et mured on seljatatud ja ees ootamas mõnus kassielu.

Ajapikku selgus, et kõik ei olegi nii päikeseline. Pippi kannatas valusid, käis mitmel korral arsti juures, sõi antibiootikume. Läks mitu kuud, enne kui selgus, et tal on tõsine uroloogiline väärareng, mis vajas operatsiooni. Heasüdamlike inimeste annetuste abiga teda opereeriti ja suured valud kadusid.

Siinkohal tahab Pesaleidja väga tänada kõiki annetajaid, kes aitasid Pippi operatsiooni eest tasuda.

Kuid operatsiooniga kannatused veel ei lõppenud, sest teda hakkas kimbutama krooniline ja valuline põiepõletik.

Pippile oleks hädasti vaja teha kompuuteruuring, et selgitada välja, kas

arstid saavad teda veel kuidagi aidata. Kompuuteruuring võib maksta aga üle 400 euro. See on annetustel põhineva MTÜ jaoks ütlemata suur summa ja seetõttu on Pippil see uuring praegu tegemata jäänud.

Samas.. lootus kaob viimasena, sest sellist alati rõõmsat, sõbralikku ja nutikat tegelast ei saa ju hätta jätta. Öeldakse, et kolmevärvilised toovad õnne, nüüd võiks natuke õnne Pippile endale ka jätkuda. Kui sul on võimalik Pippit aidata, oleme väga-väga tänulikud ka väikese abi eest arstiarve tasumisel.

Kui jah, siis võimalus on helistada

Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50EUR

900 0915 - kõne hind 15EUR

900 0905 - kõne hind 5EUR

Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Või tehes annetuse Pesaleidja MTÜ kontodele:

Pesaleidja MTÜ

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun "PippiI"!

Iga annetatud euro aitab.