KODULEIDJA | Ränduri hingega Pelle käis omanikule üle jõu, nüüd ootab ta uut sõpra

Varjupaikadesse ei satu loomad ainult tänavalt - vahel juhtub ka nii, et looma omanik otsustab temast loobuda. Just nõnda sattuski 6-aastane triibik Pelle Varjupaikade MTÜ hoole alla. Pellest loobuti, kuna väidetavalt oli ta liigselt ränduri hingega; ta läks koduhoovist jalutama ja enam koju tagasi minna ei tahtnud.

Nii sattus ta korduvalt varjupaika, kuni lõpuks otsustas omanik temast loobuda. Kui kassid jalutama lasta, siis lööbki välja nende uudishimulik pool ja ränduri hing. Aga varjupaiga töötajad teavad, et isegi varem tänavatel elanud hiirekuningaid on täiesti edukalt võimalik tubasteks kassideks harjutada. Ka varjupaigas on Pelle tubane kass ja ei kurda selle üle üldse! Seega võib arvata, et ta sobib väga hästi näiteks korterikassiks.

Pelle on iseloomult sõbralik, rahulik ning tasane - ta on lausa ideaalne seltsiline! Pelle tagasihoidlik jõulusoov on see, et varjupaiga kassituppa astuksid sisse need suure südamega inimesed, kes talle kodusoojust ja jõulurõõmu pakuksid.