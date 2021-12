„Kuidas nad said koerad nii pikaks ajaks abita jätta?” Koerapäästja nõuab Pärnu varjupaiga juhataja lahkumist

Poolteist kuud tagasi sai MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg enda hoole alla järjekordsed viis koera, kes olid võõrandatud kutsikavabriku omanikult ja seejärel varjupaika toodud. Ta on täis püha viha, sest kahe ja poole kuu jooksul polnud tema hinnangul Pärnu varjupaigas loomadele tähelepanu pööratud - haigused jäid välja ravimata, loomi steriliseeriti ja kastreeriti liiga varakult, üks neist suri väidetavalt operatsioonilaual ning lisaks sigisid kaks koera hooletusest omavahel. Need kutsikad tuleb nüüd Irmelil üles kasvatada. Varjupaik aga kinnitab, et tegu oli sedavõrd keeruliste koertega, et neile anti kohanemiseks lihtsalt aega.