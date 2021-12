KODULEIDJA | Rohesilmne Rabarbara on raskete aegade kiuste jäänud inimlembeseks

Käesoleval jõulukuul otsime koostöös Varjupaikade MTÜ-ga hoolitsevat kodu 24le armsale loomale. Kõiki neid loomi ühendab kurb saatus - jõulud on ukse ees, kuid nemad saadavad kõik need päevad mööda varjupaiga seinte vahel uut kodu oodates. Varjupaiga personal kannab nende eest hästi hoolt, kuid jõuluks soovivad kuuse alla saada kõik need nukrate silmadega lemmikud.