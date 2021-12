Ellujääjast siga kuulutati sõjasaladuseks

Selleks toimetati 22 laevale suur hulk elusaid katseloomi, kes paigutati nendesse kohtadesse laevadel, kus tavaliselt viibivad inimesed. Katseloomade hulgas oli 57 merisiga, 109 hiirt, 146 siga, 176 kitse ja 3030 valget rotti. Neist loomadest 35% surid kas plahvatuse tagajärjel, kiirguse mõjul või hukkasid teadlased need järgnenud kolme kuu jooksul.

Plahvatuse kõige kuulsamaks ellujäänuks oli siga nr 311 (Pig No 311, ka Atomic Pig), kes oli lukustatud Jaapani sõjalaeva Sakawa ohvitseride tualettruumi. Pärast laeva uppumist, väidetavalt umbes 24 tundi hiljem, nähti kiiritatud ookeanivees rõõmsalt ujumas mustade laikudega valget siga. Inimesed tõid looma veest välja. See oligi siga nr 311, kes sai tuntuks sellega, et suutis laevalt müstilisel kombel eluga pääseda ja üle elada veel ka radioaktiivsed sademed.