KODULEIDJA | Intellektuaalist Robi võiks kirjutada loodusluulet ja siseheitlusi peegeldavat proosat

Kui Robilt küsida, milline tema unistuste inimene välja näeks, vastaks ta kindlasti, et välimus pole sugugi oluline. Oluline on see, mis on ta sees. Ja nii ka Robi puhul. Pealtnäha mittemidagiütleva ja endassetõmbunud fassaadi taga on soe süda ja suur tahe kellegi kaisus nurru lüüa. Kellegi päris oma inimese kaisus, kes võtaks Robit just sellisena nagu ta on: mõtlik, tagasihoidlik ja sõbralik kassike, kelle mustvalge kasuka all peitub seiklushimuline ja truu süda.