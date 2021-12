KODULEIDJA | Bruno valmistub pikkadeks matkadeks oma inimesega

Bruno on üks peagi kolme aastaseks saav vahva koerasell. Paraku aga pole siiani elu Brunot hellitanud nii nagu võiks. Oma esimesed eluaastad elas Bruno oma aiaga talukohas, kus paraku koerapoisi käitumine pererahval üle jõu käis, mille tõttu leidis Bruno tee Tallinna loomade varjupaika. Varjupaika jõudes hakkasid Brunoga koheselt tegema välja koolitatud inimesed, kes Bruno käitumist põhjalikult analüüsisid ning vastavalt sellele temaga treeningut alustasid. Bruno jaoks on kindlasti oluline, et korrektse positiivse treeninguga jätkaks ka tema uus pererahvas.

Bruno jaoks on oluline, et tema uus inimene leiaks aja, et Brunoga käia varjupaigas mitmeid kordi tutvumas enne, kui Bruno koos temaga koju saab minna. Seda puhtalt seetõttu, et Bruno on võõraste inimeste suhtes pigem umbusklik ja pelglik, kuid kui anda talle piisavalt aega ning näidata koerale välja pühendumist, siis toob ka Bruno inimese ees välja enda õrnema poole. Ta eelistab olla pere ainus loom, kuna teiste loomadega suhtlemine ei tule tal hästi välja ning mängimise ja sõbrunemise asemel on tema arust kõige lahedam tegevus teisi loomi taga ajada.

Kuna Bruno võib kohati olla ka ettearvamatu äkiliste liigutuste peale, siis ei ole mõistlik võtta ka Brunot perekonda, kus on väiksed lapsed. Bruno on harjunud palju liikuma ning seetõttu eelistab ta oma aiaga maja, kus tal on piisavalt liikumisvabadust. Teda teeks eriti õnnelikuks kodu, mis asub linnamürast veidi eemal, et ta ärevusetase oleks võimalikult madal. Iseenesest ei paneks ta ka pahaks seda, kui tal oleks veel oma eraldi aedik, kus ta kindlasti ei peaks pidevalt elama, kuid kuhu näiteks külaliste saabudes saaks koerapoisi koos mõne meeldiva tegevusmänguasjaga rahunema viia. Bruno, nagu ka tegelikult ükski teine koer, ei taha kindlasti elada ega veeta aega keti külge aheldatuna.