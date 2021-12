KODULEIDJA | Brian tähistas kurba juubelit: 1000 päeva varjupaigas!

Võib öelda, et eile tähistas triibik Brian juubelit, sest tema varjupaika saabumise hetkest tiksus tänase seisuga täpselt 1000 päeva täis. See aga ei ole rõõmustav juubel - varjupaigas hoolitsetakse Briani eest hästi, aga mõistetavalt igatseb ta siiski seda päris oma kodu ja inimese jäägitut tähelepanu. Eelolevad jõulud on juba kolmandad, mida Brian peab mööda saatma varjupaiga kassitoas. Varjupaiga töötajad loodavad siiski südames, et ehk saabub jõuluime ja Brian saab lõpuks ometi jõule tähistada kodusoojuses koos enda uue perega.

Briani suurte ja uudishimulike silmade tagant paistab hetkel veel veidi arglik kassike. See on ka arusaadav, sest Brian on sündinud tänaval - oma päris kodu ja omanikku ei olegi tal kunagi olnud. Tema isiksus lööb aga tõeliselt särama, kui ta tunneb end turvaliselt ja hoituna. Esimesel kohtumisel poeb ta peitu ja piilub külastajat kassitoa tagumisest nurgast, kuid järgnevatel kordadel uudistab ta juba tuttavat inimest lähemalt ja laseb endale ka õrna pai teha. Inimestele, kellega Brian on harjunud, näitab see lustlik kassipoiss ka oma mängulisemat poolt. Ja mängulusti jagub tal küllaga!