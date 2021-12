Jääkarud Friida ja Rasputin leinavad vastsündinuna surnud poega. "Eks ta nutab. Otsib ja nutab. Käib ja vaatab"

Loomaaed avaldab kaastunnet talitajatele, kes on Friidale tema tiinuse ajal kaasa elanud ja ette valmistanud ning tunnevad kaotusest tohutut kurbust. Nende tähelepanu on praegu Friida tervisel ja heaolul, kes viibib lumises väliaedikus, et tal oleks tegevust kurbade mõtete hajutamisel. Loodame, et Friida taastub poegimisjärgsest stressist ning järgmisel kevadel tekib innaaeg, mil saab ta Rasputiniga taas kokku lasta.