Tere tulemast, Somu! Tallinna loomaaia pere täienes vahva liikme võrra

Somu on hindi päritolu poisslapse nimi. Sõnal on mitu tähendust, üks neist on taevakeha Kuu. Koos lumeleopardipoisiga saabusid ka kaks noort ninasarvik-nastikut, Vietnami ja Hiina päritolu puudel elutsevat vihmametsasukat. Kõik kolm looma on esialgu karantiinis. Lisaks viibib karantiinis ka eraisiku poolt loomaaiale kingitud jeemeni kameeleon.