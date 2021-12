ILSE BLOGI | Milline ajukääbik paneb koerale inimese nime?!

Küsimus oli tegelikult veel reljeefsemalt püstitatud: lisaks herneterale toodi mängu ka nimed nagu Andres ja Kristi. Tunnistan, et ma ei tunne ühtki Andrese või Kristi nimelist koera (küll on mul selliste nimedega sõpru-tuttavaid), aga tõepoolest, meie koer kannab Ilse nime.

Kõigepealt sai selgeks see, et ma tahan taksi ja just taksi. Oleks olnud poiss, saanuks ta nimeks Wolfgang (anna andeks, Mozart, armastan sind kõigele vaatamata kogu südamest!), aga tüdruku korral oli Ilse nimi juba enne valmis vaadatud kui koer ise. Sest vaadake: taksid on isiksused suure tähega, neid ei saa (minu arvates) Mõmmiks, Pontuks, Nässuks või Muriks ristida.