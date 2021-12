Koerte massöör teeb selgeks: miks mõned koerad end puudutada ei luba?

Loomad on nagunii täielik peegelpilt meist endist, seega väga palju algab omanikust. Selleks, et siin planeedil elada, on sul oma keha vaja. Kui su keha on terve, pingest vaba, elav, siis saad sa elu rohkem nautida. Ja elu mõte ei ole kannatada, vaid tõesti nautida. Paljudest pingetest, traumadest kehavaevustest saab lahti puudutustega. Ka massaaž kaasab ju puudutusi...

Väga paljud inimesed ei julge üksteist puudutada, praegusel ajal eriti. Tõrjume nii palju lähedust endast eemale, kus tõeline tervenemine saab toimuda. Miks me endale nii teeme? Kõik traumad salvestuvad kehasse, niii inimestel kui ka loomadel. Meie kehade rakumälus on nii palju traumasid , et pole ime, kui lükkame puudutused eemale ja loome endale eraldust. Nii igaks juhuks, et meile keegi haiget teha ei saaks. Arusaadav.

Selliselt funktsioneerivad inimesed ja ka loomad. Mis oleks, kui hakkaks puudutusi usaldama? Mis oleks, kui hakkaks iseennast usaldama, et sa tead, kelle puudutus ja lähedus on sulle hea? Harvardi Meditsiinikooli juures tegutsev ajakiri "Harvard Health Publishing" kirjutas ühes oma artiklis "The healing power of touch" (2017), et massaaž ja ka muud käed-peal kehatehnikad vähendavad valu, stressi, keha enda tervenemisvõimet. Sealses inimestega tehtud uuringus sai selgeks, et puudutused tõstsid kehas erinevate hormoonide taset, mis kehas õnnetunde eest vastutavad (kortisool, oksütotsiin).

Eks sellest teemast ole palju räägitud ja palju uuritud. Inimestel soovitan oma sisemaailma ja hirmudega tegeleda, sest esiteks on meil endal kergem olla, lisaks koerad tunnetavad kõiki meie emotsioone ja kahjuks võtavad sellega seoses ka palju jama üle.

Olen korduvalt näinud ka massaažide ajal seda, et kui omanik ise on puudutuste suhtes umbusklik ja kahtlev, on seda ka koer. Olen huvi pärast omanikelt küsinud, kuidas nad inimesi või puudutusi ise usaldavad ja tihti olen saanud alati vastuseks selle pildi, mida näen koera peal.