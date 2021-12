Järgmisteks pühadeks varjupaika: milline on jõuluks kingitud loomade saatus?

Kõige levinumad loomast keeldumise põhjused:

-Allergia. Tõeline või väljamõeldud, kuid see on kõige levinum põhjus. -Kurikuulus samm. Kolimine teise korterisse, teise linna või kuule. Ja loomulikult on seal keelatud koerad ja kassid, rotid ja küülikud jne.