Koerte rõivad - kas moenarrus või külmaperioodi hädavajalik varustus?

Lemmikloomapoe KIKA jaekaubanduse juhi Ksenia Germani sõnul pole koertele mõeldud vihmamantlid ja talvejoped pelgalt edev mood vaid praktiline ja mugav lahendus talveperioodil nii koerale kui ka koeraomanikule. „Laias laastus jagunevadki koerterõivad kaheks - niinimetatud vihmamantlid, mis kaitsevad koera kasukat pori eest ning soojemad, vooderdatud talvejoped, mis hoiavad sooja," selgitab Ksenia German.

Koerte vihmamantlid on kõige praktilisemad niiskel ja porisel kevad- ja sügisperioodil. Nii ei saa koera keha jalutuskäigul liiga märjaks ja külmetada ning ka karv püsib kauem puhas. Eriti mugav on see lahendusi väiksemate koerte puhul, kellel jalutades kõhualune alatihti poriseks saab.

Talvejope peaks valima lähtuvalt koera karvkattest

Viimasel ajal on Ksenia Germani sõnul eriti populaarseks osutunud koerte talvejoped. „Üksikute kargemate päevade puhul vast polekski jope nii kriitilise tähtsusega, aga pikemal perioodil on siiski sooja jopet tarvis, et loomake jalutuskäikudel ei külmetaks," ütles Ksenia German.

Sooja talvejopet on kindlasti vaja väiksematel, õhukese ühekordse karvkattega ning saledatel koertel, sest nendel hakkab praeguste ilmadega õues kiiresti külm. „Kui koeral on korralik karvkate ning soe aluskarv, siis võib ka õhukesem vihmamantel olla piisav, sest see kaitseb tuule ja niiskuse eest. Samuti ka koertega, kes on pisut rasvunud - nimelt võib rasvunud ja/või paksema karvkattega koerte puhul liiga soe jope põhjustada hoopis ülekuumenemist," selgitab Ksenia German.