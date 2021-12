Taluelu Raplamaa moodi: lammas õppis mähkmeid kandma, rebane nõudis trepil süüa

Ühel hetkel pidid Martin ja Kadri Brecher oma Kohila maja maha müüma ning leidma uue kodu. Erinevaid kuulutusi sirvides jäi Kadri silm pidama Vana-Kaiu külas asuva kuulutuse peale. „Vaatasin kuulutust ja sain aru, et see on minu järgmine kodu," meenutab Kadri ning lisab, et oleks selle maja ostnud ka siis, kui see oleks asunud kuskil teiselpool Eestit. „Minul polnud mingit tunnet, päris mitu aastat ei saanud ma aru, et mida ma teen siin," ütleb naljatledes abikaasa Martin. Uue kodu asukohaga on pere aga vägagi rahul. „Maal on hea ja lihtne elada ja ka logistilises mõttes on meie asukoht väga soodne," ütleb Martin ning toob näiteid sellest, kuidas Vana-Kaiust jõuab tunni ajaga nii Tallinna kui Pärnu.

Pidev pere täienemine

Maja ostuhetkel polnud see elamiseks kõlbulik, kuid aastaga saadi uus kodu nii kaugele, et terve pere sai sisse kolida. Sellel hetkel kuulus perre lisaks Kadrile ning Martinile neli last, vanaema ja mõned kassid ja koerad. Kuid peatselt hakkas pere täienema ning teeb seda orgaaniliselt siiani. Kaheksasaja ruudune hobutall talumaja kõrval annab selleks õnneks soodsad võimalused. Intervjuu hetkel elavad Allikasilmal lambad, kitsed, jänesed, tšintšiljad, koerad, kassid, haned, pardid, hiidteod, kalkunid, kanad, kalad ja kaks vähki. Juba nädal hiljem sai Allikasilma Elamustalu aga täiendust raagritsikate näol. Enamus loomi on nn teise ringi loomad. „Me pole loomade võtmist eraldi plaani võtnud. Kõik on käinud läbi juhuse või loomuliku protsessi ja jätkame samamoodi ka tulevikus," ütleb Martin. Ka perenaine Kadri on sama meelt ning ütleb, et teise ringi loomad on ka palju lojaalsemad.