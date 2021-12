KODULEIDJA | Matroskin küsis veel hiljuti: kes inimesed on?

Kuigi Matroskini püüdmisest on möödas juba üles kahe aasta, ei ole ta veel täielikult oma tänaval veedetud metsiku kassi aegu unustanud. Hirm uute inimeste vastu on temas veel olemas, kuid see läheb tänu heale söögile üsna kiiresti üle. Matroskini jaoks on üks väga hea ütlus: "Hirmul on suured silmad." Inimese lähenedes muutuvad ta silmad suureks ja pähe kerkib koheselt mõte "miks see käsi ometi mulle läheneb?" Kuid mõistes, et see käsi ulatab talle kõigest maitsvat pasteeti, muutub Matroskin leebeks ja pinge kaob.