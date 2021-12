KODULEIDJA | Umbusklikust Teemust kujunes süllepugeja

Ajaga on see vahva koer muutunud aina julgemaks ja aktiivsemaks, aga siiski valib ta hoolega inimesi. Nendega, kellega ta on juba harjunud, on Teemu lausa ülevoolavalt sõbralik - kuigi tegemist on juba täiskasvanud koeraga, võib ta käitumiselt olla väga lustlik ja kutsika moodi sülle pugeda. Samas on inimesi, kelle peale Teemu ka natuke kurja häält teha tahab. Tal on vaja palju aega, et inimesega täielikult ära harjuda. Selle tõttu on iga uue olukorra ja inimesega harjumine tema jaoks keeruline. Ta võib olla üsna häälekas, energiline ja reageeriv. Teemu vajab inimest, kes on valmis temaga tegelema ning teda treenima - siis saab Teemust kindlasti tasakaalukas ja tore kaaslane. Kui oled tema südame võitnud, siis on suur sõprus pikkadeks aastateks garanteeritud!