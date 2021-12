Aastaid koera hädakisa kuulnud naabritel sai kõrini: hoolimatu omaniku käes pikalt piinelnud Tommi pääses viimaks operatsioonile

Võru elanikud olid haledalt kiljuvale koerale abi otsinud juba vähemalt aasta aega, kuid veterinaaramet otsustas, et olukord on kontrolli all ega vaja sekkumist. Ka kohalik loomakaitsespetsialist leidis suvel, et püsiv jälgimine võiks olla piisav. Novembris jättis Tommi omanik toidu põlevale pliidile ja lahkus kodust. Tommi jäi ellu vaid tänu kohale kiirustanud päästeametile.