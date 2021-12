Vaprad, tugevad ja ilusad, aga siiski abivajajad: Ingel ja Orkaan kannatavad tervisehädade käes

Kass Ingel kolis Pesaleidjasse Narva Neli Käppa MTÜ kaudu selle aasta aprillis. Ta elas algul kassitoas, aga endise kodukassina oli see koht tema jaoks liiga stressirohke ja talle leiti hoiukodu. Hoiukodus oli küll rahulikum ja privaatsem, kuid tema käitumine (teiste kasside ründamine) ja hommikune valge vedeliku oksendamine tekitasid muret. Arsti juures käidi temaga kaks korda, et kontrollida verd ja uurida olukorda lähemalt.

Vereproovi järgi kahtlustatakse tal FIPi ja pankreatiiti- ravikuur sai tehtud ja maksanäitajad on nüüd korras. Kehas põletikku pole, sööb isuga ja tahab täiega elada Hetkel saab ta maksa toetuseks toidulisandit. Mõnikord ta oksendab ikka hommikuti ja üritab kõige haprama hoiukodulisega kakelda. Samas kasside eraldamine tähendab tema jaoks ta vabaduse piiramist ja see tekitab omakorda stressi ning ega see tervisele hästi mõju. Seetõttu otsitaksegi talle uut hoiukodu. Ingliga arstivisiidid läksid meile kokku maksma 244.50 eurot.

Lõpuks jõudis ta Pesaleidjasse, kus näitas kohe oma armsat ja sõbralikku iseloomu. Hiljuti käis ta veel kliinikus järelkontrollis ja sai uuesti ravi, kuna näitajad viitasid põletikule. Siiski on Orkaan raskustest olenemata igati rõõmus kiisu, kes vabapidamises külalisi ja teisi kiisusi lõbustab. Jälgime teda hoolikalt, et kindlustada, et tema mured on seljatatud ja elu läheb aina paremaks ja mõnusamaks! Muidugi tahaks ta ka väga oma koju, kuna kodune stressivaba keskkond ravib nii mõnegi mure. Orkaani raviarved tegid kokku suure summa - 478.5 eurot ja selle tasumisel vajaksid vabatahtlikud väga oma sõprade abi, et ka edaspidi elu raskustest räsitud kiisusid aidata.