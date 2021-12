KODULEIDJA | Krapsakas Donna ei astu pensionipõlve-suhtesse uisapäisa, vaid igaveseks

Donna on 9-aastane kepsakas koeraproua, kes kohanes varjupaigaeluga kiiresti ja õppimises annab ta silmad ette nii mõnelegi nooremale koerale - nimelt ei osanud Donna alguses rihmas jalutada. Nüüd, kui see selge, läheb ta jalutama meelsasti ja rihma nähes on ta saba nagu suur vurr, mis kiireid tiire teeb. Just sedasi väljendab ta oma rõõmu, kui talle midagi väga-väga meeldib.

Kui tuleb mängukord, siis Donna raputab korra ja seljast kaovad aastad nagu võluväel ning sinu mängukaaslaseks on korraga lustlik ja noor koer. Donnat ei ole elu hellitanud. Alles nüüd hakkab ta aru saama, et elul on värve ja maiku, et elul on talle midagi pakkuda. Miks muidu tunneb ta lapsikut rõõmu nii lihtsatest asjadest nagu jalutamine ja mängimine, mis eakale koerale võiks juba ammu igituttavad olla.

Loomulikult on koos nende värvidega tulnud ka lootus pensionipõlv mõnusas kodusoojuses veeta. Donna sooviks astuda uude kodusse kui puhas leht ja tahab seljataha jätta vanad mälestused, kuid on asju, millega tuleb arvestada. Koera usalduse võitmiseks võib minna alguses aega, sest Donna loomus ei luba tal alustada uut suhet uisapäisa. Kodus eelistab rahulikku keskkonda nagu seeniorid üldisemalt ja jalus ei peaks ringi sibama lapsi ega lemmikloomi. Kui nii läheb, on koera süda rahul ja ta saab jäägitult end uuele kodule pühendada.

Paku kodu vahvale vanaprouale ning elutark Donna oskab olla sulle väga tänulik. Kui soovid Donnaga Pärnu loomade varjupaigas tutvuda, siis täida sooviavaldus siin: