KODULEIDJA | Kutsikad pääsesid kodudesse, ema Felicia ootab aga siiani oma peret

Praeguseks on pojad ilusti suureks kasvatatud ja uutes kodudes. Nüüd on see vahva koer ka ise koduotsinguil ja loodab väga leida lõpuks hea kodu, kus temast hoolitakse kui pereliikmest.

Felicial võtab uute inimestega harjumine veidi aega, kuid tegelikult on ta loomult väga sõbralik ja tore koer. Eriti pelgab ta esialgu just võõraid mehi. Nende suhtes on ta eriliselt ettevaatlik, kuid kui näeb, et inimese kavatsused on head, siis ta leebub ja harjub üsna kiiresti. Sellegipoolest peab tema uus omanik varuma aega, et Feliciaga varjupaigas tutvust teha. Felicia välimus on huvitav - loomulikult on ta segavereline koer, kuid mingi nurga alt meenutab rotveilerit.