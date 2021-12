KODULEIDJA | Tesla omandamist ei takista enam miski!

Oled juba aastaid unistanud Tesla omamisest, kuid pidevalt satuvad teele erinevad tekistused? Siin on sinu võimalus üks Teslatüdruk õnnelikuks teha!

Tesla on vahva peagi kaheaastaseks saav rahulik koerapreili, kelle minevik pole olnud kerge. Tesla on päästetud kutsikavabrikust. Varjupaika jõudes oli ta üks koertest, kellel läks inimesega harjumiseks rohkem aega, kui teistel samast kohast päästetud koertel. Algselt pidi Teslale panema isegi toidukausi kuudi ette või lausa kuudiuksest sisse, sest tema jaoks oli see ainus turvaline koht, kus süüa.

Teslal on huvitav komme - talle meeldib kallistada nagu inimene. Ta võtab oma kahe suure käpaga inimese ümbert kinni ja võib nii ka kõige raskemasse päeva tuua imelise õnnetunde. Esimene kontakt, mis Tesla inimesega lõi, oligi just kallistus. Oli üks sume suveõhtu, kui varjupaiga töötaja läks Tesla puuri puhastama ning Tesla otsustas esimest korda välja näidata oma tänulikkust kallistusega. Kindlasti tuleb arvestada et Tesla on suur koer ning kui ta mõnikord kallistusega väga hoogu satub, võib see inimese tasakaalu kõikuma lüüa.

Tesla puhul tuleb samuti arvestada, et tal läheb veidi rohkem aega, et inimest usaldama hakata. Tema jaoks võivad uued olukorrad ning keskkonnamuutused olla väga stressirohked ja kuna tal ei ole veel piisavalt enesekindlust, siis ootab ta pikisilmi inimest, kes teda mõistab ning annab talle piisavalt aega, et kõige uuega harjuda ning oma ''kestast'' välja tulla.