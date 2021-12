KODULEIDJA | Seltsivast Pillest saaks ideaalne kodukass

Pille on armas noor triibik, kes leiti ühel päeval tänavalt segaduses olekus. Nimelt eksles ta Viljandi vanalinnas ning paistis, et ta ei tea täpselt, kus on tema siht. Varjupaiga töötajad tuvastasid, et mikrokiipi Pillel ei olnud ja ei ole teada, kas see vahva kass visati välja või pani ta ise kodust plehku. Kui varjupaiga kuulutuste peale kedagi välja ei ilmunud ja Pille oli vana omanikku oodanud juba paar nädalat, kolis ta kassituppa ja hakkas uut kodu otsima.

Kassitoas Pillele meeldib, kuna ta on seltsiv ja sotsiaalne kass. Talle meeldivad enda liigikaaslased kui ka kõik inimesed. Kui tavaliselt on äsja varjupaika saabunud kassid veidi ehmunud ja pelgavad uusi olukordi ja inimesi, siis Pille puhul ei olnud mingit võõrastamist! Ta elas kohe mõnusasti sisse ja hakkas seltsima nii neljakäpaliste kui ka kahejalgsetega. Pole teada, mis Pillega tänaval uidates juhtus, kuid varjupaika saabudes oli tema ninal haav. Nüüdseks on sellest jäänud vaid jälg, mis Pillet ennast üldse ei häiri. Mõni võiks öelda, et tegemist on defektiga, kuid varjupaiga töötajate arvates on see hoopis efekt!