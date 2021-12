KODULEIDJA | Säde on valmis maiuse peale nurrumootori lahti lööma

Säde on umbes 4-aastane emane kass, kes jõudis varjupaika koos oma kolme väikse pojaga. Pojad on nüüdseks kõik oma uutesse kodudesse kolinud ning nüüd ootab Säde enda võimalust. Sädel pole iialgi olnud päris oma kodu. Aastaid on ta elanud õues, kasvatanud üles mitmeidpesakondi ja nüüd lõpuks jõudnud kohta, kus ei pea muretsema, mida süüa või kuhu vihma ja tuule eest sooja pugeda.

Esmakohtumisel võib Säde paista väga pahura olemisega ja inimese vastu huvi ei tunne. Küll aga on toit see, mis talle väga meeldib ja teda motiveerib. Õiget maiust talle pakkudes lööb Säde isegi nurrumootori lahti. Paikäsi on Sädele veel natukene hirmutav, kuid toidukausi juures juba laseb end silitada, sest toit maitseb ju nii hea ja ega paikäsi ka liiga tee. Kuigi Säde on hirmul ja kardab, on ta väga vapralt ja kannatlikult lasknud endale kõik vajalikud protseduurid teha. Säde on vaktsineeritud, steriliseeritud, kiibistatud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed.