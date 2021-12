"Ühele kassipojale astus ta peale, teise viskas mulle näkku!" PTA ametnik kirjeldab kassikoloonia likvideerimist

"Need on 2 pisikest tegelast tänasest 22-st kassipojast, mis sai ära võetud loomapidajalt, kelle jaoks on tegemist väga lihtsalt teenitava rahaga, mis aga tuleb loomade elu ja tervise arvelt. Kokku võttis Põllumajandus- ja Toiduamet koos Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga ära 37 kassi. Räpane madrats, kus kassipojad ukerdasid, uriiniloigud ja väljaheited kõikjal, sest liiva ju proua ei raatsinud osta ning kassid olid kohandanud oma wc-ks kogu korteri. Kasside arv oli proual teadmata. Meie juuresolekul astus ta lihtsalt ühele kassipojale peale. Teise ta viskas lihtsalt mulle näkku," kirjutas Kukk Facebookis. "Hea, et kunagise väravavahina olen säilitanud kiire reaktsiooni ja püüdmisoskuse. Kõige halvemas seisus on kahe nädala vanused kassipojad, kes teadmata põhjusel olid suletud ilma kassiemata transpordipuuri ning olid alajahtunud ja lisaks pani loomapidaja mulle šamaani ja nõiana peale needuse."