Kassid hambavalu ei kurda, kuid abi vajavad nemadki

Hambavalu on enamike inimeste jaoks üks hirmsamaid valusid, mida alati tagantjärgi õudusega meenutatakse. Paraku kannatavad selle käes tihtipeale ka hoolealused Pesaleidjas. Kuid nende nuttu või kaebusi pole nii lihtne ära tunda, sest alles suhu vaadates saame aimu olukorra tõsidusest ning tihtipeale on ainsaks võimalikuks raviks - mis ka kohest leevendust toob - hammaste eemaldamine. Paraku on see tõhususe kõrval ka parasjagu kallis.

Viimase suurema kambaga käisid valule leevendust saamas ja hambaid eemaldamas Tempel, Neemo, Enzo ja Chris. Kõigil oli suus väga nutune seis ning nii jubedad põletikud võivad soodsatel tingimustel tekkida kasvõi ühe kuuga. Veelgi tõsisemad ja suuremad tagajärjed oleksid kasside tervisega juhtunud siis, kui nad üldse tähelepanuta jäetaks. Protseduuride maksumuseks kujunes tervelt 810 eurot.

Chris on tulnud väga pika tee, temast on saanud paisõber. Viimase tervisekontrolli käigus selgus kurb tõsiasi, et enam ei piisa hammaste puhastamisest, sest hambakivi tuleb muudkui tagasi ning iga kord aina ägedamalt. Vabatahtlikud pidid võtma vastu otsuse ning laskma valulikud kikud ära võtta, et poiss enam kunagi seda kohutavat valu kogema ei peaks.

Tempel on vahva kassike, kes inimesi üldse ei pelga ja kõigiga läbi saab. Ta oli väga õnnetu, kui kassitoas vabalt ringi liikuda ei saanud ning inimeste tähelepanust jäi vajaka. Kahjuks ilmnesid Templil hammastega probleemid ning oldi sunnitud need eemaldama.

Neemo on rahulik ja tagasihoidlik kassipoiss. Tal on väga hea iseloom ja ta on väga sõbralik. Kahjuks tuli aga terviseprobleemide tõttu võtta vastu otsus Neemo hambad eemaldada. Nüüdseks on Neemo hea tervise juures ja ootab kassitoas oma kodu, ent siiani vajab tasumist tema raviarve.