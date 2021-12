Pooled eksootilistest lemmikloomadest kannavad inimestele ohtlikke haigusi

Õnneks on ennetav lähenemine käeulatuses: ohutute ja sobivate lemmikloomade EL-i positiivse nimekirja kujul. See on loomade tervise ja heaolu, bioloogilise mitmekesisuse ning rahvatervise ja ohutusega seotud riskianalüüsi põhjal koostatud nimekiri loomaliikidest, kellega on lubatud ELis kaubelda ja lemmikloomadena pidada. Kõik loendisse mittekuuluvad loomaliigid on keelatud. Eestis on kasutusel Euroopa Liidu ühtne võõrliikide nimekiri, kuid probleeme ennetav regulatsioon on välja töötamata.