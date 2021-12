Bruuno nukrad jõulud: perenaine hooldekodus, koer istub üksinda laudas ja nutab

"Ühe koeriku jõulud pole just parimad. Või äkki ikka on imesid olemas?" küsib MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg. Tema peab varjupaika Pärnumaal Kilingi-Nõmmes, kuid eelistaks, et koer varjupaiga asemel otse uude koju pääseks, see šokeeriks looma vähem.