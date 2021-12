KODULEIDJA | Introvertne ja tähelepanelik Saara sihib karjääri hiirekütina

Argliku Saara seiklused said alguse, kui ta pani kodust jooksu. Saara omanik teavitas sellest ka varjupaika ning varjupaiga inimesed asusid teda püüdma. Hirmunud kassi püüdmine on aga väga keeruline ja nii redutas Saara kuu aega õues enne kui end kätte andis. Paraku oli Saara omanik selle ajaga juba uue kassi võtnud ning Saara vastu enam huvi ei tundnud. Nii kolis kass varjupaiga hoole alla ja hakkas uut kodu otsima.

Varjupaigas hoiab Saara pigem omaette. Ta on iseloomult eraklik ning inimesega kontaki ta ei otsi, väljaarvatud siis, kui parasjagu on kätte jõudnud söögiaeg. Saara otsib kannatlikku omanikku ja rahulikku kodu, kus talle antakse piisavalt aega, et uue keskkonnaga ja inimestega harjuda. Tänu oma tähelepanelikkusele ja uudishimulikule iseloomule on ta kindlasti hea hiirekütt. Lisaks on tal head kombed - ta oskab väga kenasti puhtust hoida ja kuna tegemist on juba täiskasvanud kassiga, jäävad ka kardinad kodus terveks.