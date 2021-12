ILSE BLOGI | Aitäh, aga see spaa pole minu jaoks!

Õnneks pole takside (vähemalt lühikarvaliste) kehahooldus kuigi komplitseeritud: karva trimmimine ja kammimine jääb ära. Boonuseks on ka see, et nad reeglina ei erita spetsiifilist koeralõhna ega ilasta. Aga jumal küll, kuidas need küüned labidataoliste käppade küljes kasvavad! Seda vaatamata asjaolule, et oleme tal lasknud nii joosta kui kaevata, kui selleks vähegi võimalus avaneb.

Paljud koeraomanikud tunnistavad, et peavad oma lemmikud maniküüriks loomakliinikusse vedama, sest kodus ei taha see protseduur sugugi õnnestuda. Ilsel on küüsi vaja lõigata umbes korra nädalas, oleks äärmiselt tüütu kohustus teda iga kord selleks spetsialistide hoole alla tarida. Seega püüame oma jõududega hakkama saada, aga ühest inimesest selleks siiski ei piisa.Abijõud peab koera kinni hoidma ja maniküürija (valdavalt on selleks mu mees Tom) samal ajal oma tööd tegema.

Olukorda raskendab asjaolu, et taksi küüned on mustad nagu öö ja veresoontesse sisse lõigata on kerge. Õnneks oleme siiani traumadeta hakkama saanud. Ilse protest selle ürituse vastu on pigem passiivset laadi. Kui ta oma küünetange näeb, siis ta nuhutab need üle ja teab juba, et läheb aga jälle lahti. Samas ei jää pärast mõningast rabelemist üle ka muud kui vaikides alistuda.

Kui meie koju ilmus spetsiaalne koertele mõeldud hambapasta, ei vaimustanud see tulevast klienti samuti. Ent kuna ma loen ja avaldan pidevalt lugusid sellest, kui oluline see koera jaoks siiski on, siis tuleb omandatu ka praktikasse viia. Loomade hambaarst andis selleks spetsiaalsed juhised: alustada kihvadest ja liikuda siis tahapoole. Soovitusliku pehmendamise etapi, mille käigus loom peaks harjumise eesmärgil oma hambapastat esmalt nuusutama ja maitsma, jätsid Ilse jõhkrad omanikud paraku vahele.