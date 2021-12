KODULEIDJA | Rõõmus koeratüdruk Rooma jäeti juba kutsikana taluväravasse

Kahjuks näevad varjupaiga töötajad tihti seda, kuidas inimese kuri käsi on otsustanud looma hüljata. Eriti kurb on vaatepilt siis, kui hüljatud on väikesed abitud kutsikad. Nii juhtus ka Roomaga. Väike 3-kuune Rooma jäeti ühe talu väravasse. Õnneks ei olnud ta päris üksinda - temaga koos olid ka ema ja õeke. Mida noorem on koer, seda paremini ta kohaneb ja uute olukordadega harjub ning õnneks usaldab Rooma, vaatamata oma kurvale minevikule, endiselt inimesi. Kutsikale omaselt on ta tõeliselt elurõõmus, aktiivne ja sõbralik koeratüdruk.