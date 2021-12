KODULEIDJA | Seiklejaloomuga Chak otsib hingesugulast

Noor isane Chak on tõeliselt aktiivne ja vahva koerapoiss! Chak on varjupaigas veetnud alles mõned kuud ja juba on see tore koer kõikidele varjupaiga töötajatele hinge pugenud. Ta on tõeline sõber, kes pakub inimesele siirast tingimusteta jäägitut armastust.