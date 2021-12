KODULEIDJA | Kuuri all sündinud Alisha sõbrustaks kõigi kahejalgsetega

Alisha on sündinud ühes väikeses kuuris, kus ta veetis koos pesakonnakaaslastega oma esimese eluaasta. Sel suvel õnnestus koloonia kätte saada ja kassid turvaliselt varjupaika toimetada. Kui tavaliselt on kolooniates kasvanud kassid metsikud ja inimpelglikud, siis Alisha on risti vastupidi.

Ilmselt käis mõni hea inimene kasse kuuri all toitmas ja tänu sellele nägi Alisha, et kahejalgseid ei olegi vaja karta. Varjupaigas kohanes ta väga kiiresti - ei sisisenud inimeste peale ega üritanud ka kedagi rünnata. Mida aeg edasi, seda sõbralikumaks on ta muutunud. Kui kassituppa tuleb külastaja, siis Alisha kasutab alati võimalust ja hakkab paisid nuruma. Ka teiste kassidega on ta väga harjunud ja ei nori tüli.

Alisha ootab pikisilmi, et teda külastaks hea inimene, kes talle kodu pakkuda soovib. Alisha ei ole väga nõudlik kass ja varjupaiga kassitoas elamise vastu ei ole tal midagi, kuid kõige õnnelikum oleks ta päris oma kodus diivani peal nurru lüües. Kuna Alisha on niivõrd leplik kass, siis võib arvata, et ta ei tee suurt numbrit sellest, kui teda on uues kodus ootamas mõni liigikaaslane või lapsed.